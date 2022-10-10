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По всей линии фронта: ВС РФ уничтожают вражескую технику и не допускают прорыва ВСУ

Алексей Кошкин
Марина Крижановская
21:09 10.10.2022
На запечатленных кадрах с беспилотника, обнаружившего подразделения ВСУ, видно бросающих свои машины и бегущих от них подальше боевиков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тяжелые части и элементы защиты украинского танка разметало на десятки метров. Они перелетают даже через лесополосу, за которой экипаж пытался его спрятать. Рядом взрывается еще одна бронемашина ВСУ. Таков результат точных ударов российских десантников.

Сдетонировавший боекомплект приводит к уничтожению еще одного танка ВСУ. Все они под завязку загружены снарядами. Военнослужащие российских ВДВ огнем артиллерии и противотанковых ракетных комплексов остановили прорыв целой колонны украинских боевых машин.

«Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и с противотанковой установки "Корнет" поразил танк противника. Точное количество сказать не могу, но противника было достаточно на нашем направлении по количеству людей. Но мы справились и остановили», - рассказал оператор ПТУР Евгений.

Только на одном участке было уничтожено шесть танков и более десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе и иностранного производства. Также уничтожена живая сила противника. На кадрах с беспилотника, который и обнаружил подразделения ВСУ, видно, как солдаты бросают свои машины и бегут подальше от них.

Подробнее о попытках прорыва ВСУ в населенных пунктах Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка на купянском направлении, на краснолиманском направлении и в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка в ЛНР, а также на Николаево-Криворожском и других направлениях, об украинских потерях и о достижениях российских войск - в материале Алексея Кошкина.

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