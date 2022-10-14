Выкурить врага: как танкисты ЮВО громят украинских боевиков в зоне спецоперации

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В качестве используемых для удара позиций врага танкист назвал окопы, блиндажи, укрепления. Гулливер отметил, что «очень глубокая оборона у них, очень тяжело это все "выкуривается"». И добавил: «Но мы работаем».

Вместе с тем он рассказал, что техника часто выходит из строя, так как очень много работает. После ремонта танк нуждается в обкатке.

«Проверяем, находился на ремонте. Были неисправны противооткатные устройства, так как у машины большой настрел. Это было не попадание, а техническая неполадка», - отметил Гулливер.

Говоря о том, чем отвечает враг на удары наших войск, танкист рассказал, что перечень используемого вооружения обширный.

«Отвечают огнем артиллерии, минометами, ствольной артиллерией. Также бывают танки с закрытых позиций», - рассказал он.

На вопрос, каково, по оценке военнослужащего, соотношение сил противоборствующих сторон, танкист сказал, что «силы в принципе равны, противник достойный». На вопрос, победят ли российские силы, он ответил: «Мы победим».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов