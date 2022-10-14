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Выкурить врага: как танкисты ЮВО громят украинских боевиков в зоне спецоперации

18:04 14.10.2022
На Марьинском направлении не прекращается боевая работа. Танкисты Южного военного округа огнем с закрытых позиций продолжают уничтожать опорные пункты и технику врага.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Марьинском направлении не прекращается боевая работа. Танкисты Южного военного округа огнем с закрытых позиций продолжают уничтожать опорные пункты и технику врага.

Зачастую огонь ведется с предельно коротких дистанций, ввиду чего танки ВС России попадают под огонь противника. О буднях танкиста «Звезде» рассказал командир взвода танковой роты с позывным Гулливер.

«Выезжали на огневые позиции. Проводили выстрелы по противнику и в дальнейшем делали откат», - сообщил он.

Зачастую повреждения боевой машины имеют легкий характер и силами экипажа техника восстанавливается недалеко от линии боевого соприкосновения. После краткого ремонта техника снова идет в бой.

© ТРК ВС РФ «Звезда»

В качестве используемых для удара позиций врага танкист назвал окопы, блиндажи, укрепления. Гулливер отметил, что «очень глубокая оборона у них, очень тяжело это все "выкуривается"». И добавил: «Но мы работаем».

Вместе с тем он рассказал, что техника часто выходит из строя, так как очень много работает. После ремонта танк нуждается в обкатке.

«Проверяем, находился на ремонте. Были неисправны противооткатные устройства, так как у машины большой настрел. Это было не попадание, а техническая неполадка», - отметил Гулливер.

Говоря о том, чем отвечает враг на удары наших войск, танкист рассказал, что перечень используемого вооружения обширный.

«Отвечают огнем артиллерии, минометами, ствольной артиллерией. Также бывают танки с закрытых позиций», - рассказал он.

На вопрос, каково, по оценке военнослужащего, соотношение сил противоборствующих сторон, танкист сказал, что «силы в принципе равны, противник достойный». На вопрос, победят ли российские силы, он ответил: «Мы победим».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов

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