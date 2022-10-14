Выкурить врага: как танкисты ЮВО громят украинских боевиков в зоне спецоперации
На Марьинском направлении не прекращается боевая работа. Танкисты Южного военного округа огнем с закрытых позиций продолжают уничтожать опорные пункты и технику врага.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Марьинском направлении не прекращается боевая работа. Танкисты Южного военного округа огнем с закрытых позиций продолжают уничтожать опорные пункты и технику врага.
Зачастую огонь ведется с предельно коротких дистанций, ввиду чего танки ВС России попадают под огонь противника. О буднях танкиста «Звезде» рассказал командир взвода танковой роты с позывным Гулливер.
«Выезжали на огневые позиции. Проводили выстрелы по противнику и в дальнейшем делали откат», - сообщил он.
Зачастую повреждения боевой машины имеют легкий характер и силами экипажа техника восстанавливается недалеко от линии боевого соприкосновения. После краткого ремонта техника снова идет в бой.
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