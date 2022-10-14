Бежали так, что побросали технику: наши бойцы захватили БРДМ-2 в зоне спецоперации
Украинская разведывательная машина теперь в надежных руках. Скоро она уже будет громить бывших хозяев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военнослужащие захватили в зоне спецоперации брошенную украинскими националистами бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2). Техника была тщательно замаскирована, чтобы вести огонь по нашим позициям.
- Если она подлежит восстановлению, конечно, заберем. И против них же и будем использовать, - рассказывает боец с позывным Асан.
- Она здесь стояла и из «укрепа» стреляла?
- Да, стояла, стреляла. Видать, бежали так, что и оставили.
- Бесславно.
- Да, так и есть.
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Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов