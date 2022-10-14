Отбить атаку диверсантов: новые истории мужества российских бойцов на полях СВО
Проявляя храбрость и боевую выучку, российские военнослужащие умело справляются с поставленными перед ними задачами, отражают атаки и ликвидируют технику и живую силу украинских боевиков.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень боевой подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.