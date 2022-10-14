Отбить атаку диверсантов: новые истории мужества российских бойцов на полях СВО

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Ефрейтор Сергей Штрыков

Ефрейтор Сергей Штрыков в составе самоходно-артиллерийского дивизиона выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступления российских батальонно-тактических групп на позиции украинских националистов.

Расчет артиллерийского орудия, в котором служит Сергей, прицельным огнем по объектам противника уничтожил до 30 боевиков и смог создать брешь в их боевых порядках. Выполнив боевую задачу, ефрейтор Штрыков оперативно обеспечил перемещение орудия на запасную позицию, чем исключил возможность его поражения ответным артиллерийским огнем.

Смелость, профессионализм и отвага ефрейтора Сергея Штрыкова позволили выполнить поставленные перед артиллеристами огневые задачи и обеспечить наступление российских подразделений.