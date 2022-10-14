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Отбить атаку диверсантов: новые истории мужества российских бойцов на полях СВО

Алиса Краузе
00:00 14.10.2022
Проявляя храбрость и боевую выучку, российские военнослужащие умело справляются с поставленными перед ними задачами, отражают атаки и ликвидируют технику и живую силу украинских боевиков.
Отбить атаку диверсантов: новые истории мужества российских бойцов на полях СВО
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень боевой подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Денис Шеверев

Ефрейтор Денис Шеверев в составе батальонно-тактической группы выполнял боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Во время продвижения российские подразделения встретили ожесточенное сопротивление противника. В ходе атаки Денис Шеверев, действуя смело и решительно, вел прицельный огонь по позициям противника.

В процессе боя ефрейтор лично уничтожил из штатного оружия пулеметный расчет националистов, контролировавший дорожную развязку, чем обеспечил стремительное продвижение наших подразделений и выполнение ими поставленной боевой  задачи.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Сергей Штрыков

Ефрейтор Сергей Штрыков в составе самоходно-артиллерийского дивизиона выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступления российских батальонно-тактических групп на позиции украинских националистов.

Расчет артиллерийского орудия, в котором служит Сергей, прицельным огнем по объектам противника уничтожил до 30 боевиков и смог создать брешь в их боевых порядках. Выполнив боевую задачу, ефрейтор Штрыков оперативно обеспечил перемещение орудия на запасную позицию, чем исключил возможность его поражения ответным артиллерийским огнем.

Смелость, профессионализм и отвага ефрейтора Сергея Штрыкова позволили выполнить поставленные перед артиллеристами огневые задачи и обеспечить наступление российских подразделений.

© Минобороны РФ

Сержант Денис Петухов

Действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, сержант Денис Петухов выполнял задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений, ведущих ожесточенные бои с украинскими националистами.

В ходе боев с боевиками Денис, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны неприятеля, прицельным огнем самоходной артиллерийской установки уничтожил три единицы автомобильной техники и до 35 националистов. Смелость и отвага сержанта Петухова позволили нанести существенный урон противнику и обеспечить развитие наступления мотострелков на вражеские позиции.

© Минобороны РФ

Сержант Александр Гафуров, командир отделения роты материального обеспечения

Сержант Александр Гафуров возглавлял колонну с запасами материальных средств, совершающую марш в район ведения активных боевых действий.

Противник, стремясь пресечь своевременное обеспечение российских подразделений на передовой, силами диверсионной группы атаковал колонну. Немедленно оценив ситуацию, сержант Александр Гафуров отдал приказ занять оборону.

Личный состав колонны под руководством командира приступил к отражению нападения противника. В бою сержант Гафуров лично уничтожил трех националистов, а военнослужащие под его руководством, искусно используя рельеф местности, нанесли значительный урон противнику и заставили боевиков отступить.

Мужество, героизм, а также профессионализм сержанта Александра Гафурова позволили сохранить запасы материальных средств, предназначенных для российских подразделений, и доставить их на позиции своевременно.

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