Армия Армия Армия

«Готовы рвать и метать»: мобилизованные бойцы показали, как проходят их тренировки

Роман Закурдаев
Алиса Краузе
05:29 14.10.2022
Перед отбытием на поля СВО резервисты проходят тщательнейшую подготовку, для которой не жалеют боеприпасов и времени опытных инструкторов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На учебном полигоне, где все вспахано воронками, мобилизованные военнослужащие обучаются подрывному делу. Сегодня бойцы обезвреживали противотанковую мину. Взрыв накладного заряда, использующегося в тренировке, эквивалентен одному килограмму тротила.

Вслед за условной противотанковой на воздух тем же способом взлетает уже реальная фугасная противопехотная мина. Боеприпас коварный - срабатывает при нажатии с усилием от пяти килограммов. Бойцов учат как ликвидировать, так и устанавливать подобные мины.

Здесь же есть и более сложные конструкции. Заготовки тротила, детонирующий шнур - одна такая длинная цепочка может пробить безопасный коридор через минное заграждение.

«Мы проводим занятия и с водителями-механиками и с танковыми экипажами - со всеми. Неизвестно, в какой ситуации ребята окажутся. Они должны это знать. Попадут они на минное поле или на заминированную лесополосу, они должны понимать, как пройти ее безопасно», - отметил инструктор инженерной подготовки с позывным «Хан».

Стрельба из укрытий и неудобных позиций. Даже крохотное окно или щель в стене может стать огневой точкой. Инструкторы передают весь свой богатый опыт. Упор идет на тактику ведения боя в самых разных условиях.

«Можно сказать, что мы занимаемся 24/7. БК хватает, стреляем с утра до вечера. Со снарядами РПГ, Калашникова, пулемета - всего хватает. Учимся, тренируемся. Готовы рвать и метать», - заявил мобилизованный военнослужащий с позывным «Пепел».

Стрельба из ручного противотанкового и подствольного гранатометов, обращение со стрелковым оружием, метание гранат - это лишь часть обязательной базовой подготовки.

«Каждый час какие-то новые мероприятия... Пытаемся соответствовать тому, чему нас обучают», - указал мобилизованный с позывным «Тимоха».

Эти бойцы из Ростовской области прибыли на полигон несколько дней назад. Для них основная подготовка еще впереди. После всех тренировок мобилизованные новобранцы отправятся в расположение своих воинских подразделений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:39 Армия
Видео
Двести добровольцев батальона имени Судоплатова в Запорожье приняли присягу и получили оружие
05:03 Армия
Видео
Работа снайперов, вождение БРМ-2АМ и психологическая закалка: как готовят мобилизованных в тылу СВО
05:02 Армия
Видео
В дворцовом стиле: военные строители возвели первый объект парка «Херсонес Таврический»
03:59 Армия
Видео
Опыт разный, Родина одна: как проходит подготовка мобилизованных в ЦВО
03:25 В стране и мире
Видео
«Натравили собак и стреляли в нашу сторону»: как обращаются с мигрантами силовики на границах стран ЕС
Популярное
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Видео
Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.