«Готовы рвать и метать»: мобилизованные бойцы показали, как проходят их тренировки

Перед отбытием на поля СВО резервисты проходят тщательнейшую подготовку, для которой не жалеют боеприпасов и времени опытных инструкторов.

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На учебном полигоне, где все вспахано воронками, мобилизованные военнослужащие обучаются подрывному делу. Сегодня бойцы обезвреживали противотанковую мину. Взрыв накладного заряда, использующегося в тренировке, эквивалентен одному килограмму тротила.

Вслед за условной противотанковой на воздух тем же способом взлетает уже реальная фугасная противопехотная мина. Боеприпас коварный - срабатывает при нажатии с усилием от пяти килограммов. Бойцов учат как ликвидировать, так и устанавливать подобные мины.

Здесь же есть и более сложные конструкции. Заготовки тротила, детонирующий шнур - одна такая длинная цепочка может пробить безопасный коридор через минное заграждение.

«Мы проводим занятия и с водителями-механиками и с танковыми экипажами - со всеми. Неизвестно, в какой ситуации ребята окажутся. Они должны это знать. Попадут они на минное поле или на заминированную лесополосу, они должны понимать, как пройти ее безопасно», - отметил инструктор инженерной подготовки с позывным «Хан».

Стрельба из укрытий и неудобных позиций. Даже крохотное окно или щель в стене может стать огневой точкой. Инструкторы передают весь свой богатый опыт. Упор идет на тактику ведения боя в самых разных условиях.

«Можно сказать, что мы занимаемся 24/7. БК хватает, стреляем с утра до вечера. Со снарядами РПГ, Калашникова, пулемета - всего хватает. Учимся, тренируемся. Готовы рвать и метать», - заявил мобилизованный военнослужащий с позывным «Пепел».

Стрельба из ручного противотанкового и подствольного гранатометов, обращение со стрелковым оружием, метание гранат - это лишь часть обязательной базовой подготовки.

«Каждый час какие-то новые мероприятия... Пытаемся соответствовать тому, чему нас обучают», - указал мобилизованный с позывным «Тимоха».

Эти бойцы из Ростовской области прибыли на полигон несколько дней назад. Для них основная подготовка еще впереди. После всех тренировок мобилизованные новобранцы отправятся в расположение своих воинских подразделений.