Путин: сейчас нет необходимости нанесения массированных ударов по Украине

По словам президента, у Российской армии сейчас другие задачи.

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У Российской армии нет необходимости наносить массированные удары по территории Украины, у нее есть другие задачи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

«Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят», - заявил Путин.

Десятого октября Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинской инфраструктуре. Он отметил, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Президент констатировал, что оставлять без ответа преступления подобного рода просто невозможно.