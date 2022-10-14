Путин заявил о существовании множества угроз не только на европейском континенте, но и в Азии
Путин заявил о существовании множества угроз не только на европейском континенте, но и в Азии.
© Фото: ТРК "Звезда"
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Путин заявил о существовании множества угроз не только на европейском континенте, но и в Азии
Путин заявил о существовании множества угроз не только на европейском континенте, но и в Азии.
© Фото: ТРК "Звезда"
Экспертное мнение и аналитика
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