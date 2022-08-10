РБК: Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
Обвиняемый в крупных хищениях Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Неделю назад Владимиру Мау заменили меру пресечения. Вместо домашнего ареста ему дали подписку о невыезде. Теперь же руководитель учебного заведения может ходить на работу, а также ездить на дачу.
Напомним, Владимир Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее завели на бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марину Ракову и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.
Сотрудники МВД задержали ректора РАНХиГС 30 июня после первых следственных действий. Дома и на рабочем месте у Владимира Мау провели обыски.