В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РБК: Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Сергей Лебедев
19:54 10.08.2022
Неделю назад ему заменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
РБК: Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

Обвиняемый в крупных хищениях Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Неделю назад Владимиру Мау заменили меру пресечения. Вместо домашнего ареста ему дали подписку о невыезде. Теперь же руководитель учебного заведения может ходить на работу, а также ездить на дачу.

Напомним, Владимир Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее завели на бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марину Ракову и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.

Сотрудники МВД задержали ректора РАНХиГС 30 июня после первых следственных действий. Дома и на рабочем месте у Владимира Мау провели обыски.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:48 Армия
Видео
«Стоять надо до конца»: герой спецоперации на Украине рассказал о своем подвиге
18:05 В стране и мире
В Италии впервые расследуют дело против наемника, участвующего в боях на Украине
17:52 В стране и мире
Путин обсудил с главой Мали поставки продовольствия, удобрений и топлива из РФ
17:40 В стране и мире
Военнослужащие ВС Польши начали осваивать американские танки Abrams
17:37 Вопросы истории
Видео
На Саур-Могилу в ДНР для установки привезли скульптуру солдата Победы
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Видео
Саудовский дипломат умер на конференции после слов «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас»
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.