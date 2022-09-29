Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата
МИД Черногории объяснил свое решение действиями дипломатов РФ, которые якобы противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран.
© Фото: Central Election Commission of R Twitter.com Globallookpress
Черногория объявила шестерых дипломатов Российской Федерации персонами нон грата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД республики.
«Министерство иностранных дел провозгласило шестерых дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата из-за действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран», - передает ТАСС текст заявления.
Ранее Болгария приняла решение выслать из страны 70 российских дипломатов и технический персонал посольства РФ. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что ответят на данный недружественный шаг Софии.