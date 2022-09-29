В МИД пообещали ответить на высылку дипломатов РФ из Черногории
В МИД пообещали дать Черногории соответствующий ответ.
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Российская Федерация ответит на высылку МИД Черногории шести дипломатов российского посольства. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», - цитирует РИА Новости министерство.
Ранее Черногория объявила шестерых дипломатов посольства Российской Федерации персонами нон грата. Свое решение Министерство иностранных дел Черногории объяснило действиями дипломатов РФ, которые якобы противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран.