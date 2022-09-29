В стране и мире В МИД пообещали ответить на высылку дипломатов РФ из Черногории Игнат Далакян В МИД пообещали дать Черногории соответствующий ответ. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Российская Федерация ответит на высылку МИД Черногории шести дипломатов российского посольства. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. «Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», - цитирует РИА Новости министерство. Ранее Черногория объявила шестерых дипломатов посольства Российской Федерации персонами нон грата. Свое решение Министерство иностранных дел Черногории объяснило действиями дипломатов РФ, которые якобы противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика