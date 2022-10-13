Эрдоган призвал к новой системе мировой безопасности

По словам Эрдогана, Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана заново.

«Мы считаем, что архитектура глобальной безопасности должна быть разработана заново на основе нового понимания, которое является более справедливым и равноправным», - сказал Эрдоган на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Согласно словам турецкого президента, Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Также в ходе СВМДА российский президент Владимир Путин отметил ключевую роль Азии в глобальной политике. Глава Российского государства указал, что мир становится многополярным.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в четверг в Астане и обсудят Украину. Также, как заявлял Песков, темой обсуждения кроме Украины станут и двусторонние отношения.