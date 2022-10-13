Путин отметил ключевую роль Азии в глобальной политике

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Президент России Владимир Путин заявил, что в глобальной политике в настоящее время происходят серьезные изменения, мир становится многополярным, и в этом ключевую роль играет Азия. Такое мнение российский лидер выразил в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», - сказал глава государства.

Напомним, у российского лидера во время пребывания в Астане запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, среди которых переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, ожидается, что Владимир Путин должен встретиться с лидерами Киргизии и Таджикистана.