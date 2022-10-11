В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган встретятся в Астане в четверг и обсудят Украину

По словам пресс-секретаря президента России, в список тем для обсуждения попадет не только Украина, но и двусторонние отношения, которые пресс-секретарь президента характеризовал как «весьма и весьма многогранные».

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В Кремле сообщили о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с его коллегой из Турции. Это произойдет в четверг в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Определенность появилась, действительно встреча готовится, но не завтра, а послезавтра», - сказал Песков журналистам.

По его словам, в список тем для обсуждения попадет не только Украина, но и двусторонние отношения, которые пресс-секретарь президента характеризовал как «весьма и весьма многогранные».

Также Дмитрий Песков анонсировал обмен мнениями по текущим делам между двумя лидерами.

Еще он заявил, что поставка США Киеву систем ПВО только сделает конфликт болезненней для Украины.