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В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган встретятся в Астане в четверг и обсудят Украину

Тимур Шерзад
14:32 11.10.2022
По словам пресс-секретаря президента России, в список тем для обсуждения попадет не только Украина, но и двусторонние отношения, которые пресс-секретарь президента характеризовал как «весьма и весьма многогранные». 
В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган встретятся в Астане в четверг и обсудят Украину
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Кремле сообщили о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с его коллегой из Турции. Это произойдет в четверг в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Определенность появилась, действительно встреча готовится, но не завтра, а послезавтра», - сказал Песков журналистам.

По его словам, в список тем для обсуждения попадет не только Украина, но и двусторонние отношения, которые пресс-секретарь президента характеризовал как «весьма и весьма многогранные». 

Также Дмитрий Песков анонсировал обмен мнениями по текущим делам между двумя лидерами. 

Еще он заявил, что поставка США Киеву систем ПВО только сделает конфликт болезненней для Украины. 

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