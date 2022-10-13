В стране и мире В офисе Зеленского заявили о взрывах на объектах «критической инфраструктуры» в Киевской области Игнат Далакян По словам замруководителя офиса президента Украины, спецслужбы уже работают над ликвидацией последствий. © Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о взрывах на объектах «критической инфраструктуры» в Киевской области. «Специальные службы уже работают над ликвидацией последствий», - написал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. в своем Telegram-канале. Ранее администрация Киева сообщала об объявлении воздушной тревоги в столице Украины. До этого, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. Экспертное мнение и аналитика