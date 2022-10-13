В офисе Зеленского заявили о взрывах на объектах «критической инфраструктуры» в Киевской области
По словам замруководителя офиса президента Украины, спецслужбы уже работают над ликвидацией последствий.
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о взрывах на объектах «критической инфраструктуры» в Киевской области.
«Специальные службы уже работают над ликвидацией последствий», - написал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. в своем Telegram-канале.
Ранее администрация Киева сообщала об объявлении воздушной тревоги в столице Украины.
До этого, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.