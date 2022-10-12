Власти Киева сообщили о воздушной тревоге
Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской области Украины.
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает администрация украинской столицы.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!», - говорится в Telegram-канале городского совета.
Ранее о взрывах сообщали в Николавевской области Украины. Власти города сообщили о воздушной тревоге в области.
До этого, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.