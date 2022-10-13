В Японии считают, что КНДР уже способна нанести по стране удар ракетами с ядерными боеголовками

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В японском оборонном ведомстве считают, что к настоящему моменту Северная Корея сумела достаточно миниатюризировать ядерный заряд, чтобы иметь оснащенные ядерными боеголовками баллистические ракеты. А в зоне поражения этого вероятного оружия, как полагают военные, находится их страна.

Соответствующие опасения озвучил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада во время слушаний в парламенте. Слова главы Минобороны дальневосточного государства приводят РИА Новости.

Ранее КНДР пустила новую ракету в сторону Японского моря в тот момент, когда в Совбезе Организации Объединенных Наций проходило заседание, посвященное военной активности Республики. Сразу после этого в акватории Японского моря стартовали масштабные совместные учения Японии, Южной Кореи и США, условным сценарием которых стала ситуация пуска северокорейских ракет.