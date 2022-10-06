КНДР пустила новую ракету во время обсуждения ее пусков в Совбезе ООН

Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

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Корейская Народно-Демократическая Республика произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Также отмечается, что в настоящее время в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций проходит заседание как раз по теме последних ракетных пусков Северной Кореи.

Накануне стало известно, что ударную группу во главе с американским атомным авианосцем «Рональд Рейган» задействуют 6 октября в трехсторонних военных учениях в Японском море. В маневрах также примут участие Япония и Южная Корея. Страны отработают перехват условных пусков баллистических ракет.

Как сообщает агентство Yonhap, вместе с авианосцем в учениях задействуют ракетный крейсер Chancellorsville, эсминцы Barry и Benfold, на которых имеется система противоракетной обороны «Иджис».