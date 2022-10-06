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Вашингтон, Сеул и Токио ответили на ракетные пуски КНДР совместными учениями

Ян Брацкий
12:09 06.10.2022
Сценарий учений предполагает отслеживание северокорейских ракетных пусков и совместное реагирование на них.
Вашингтон, Сеул и Токио ответили на ракетные пуски КНДР совместными учениями
© Фото: US Navy, Globallookpress
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Вооруженные силы США, Японии и Южной Кореи приступили к совместным учениям в акватории Японского моря. Масштабные маневры проводятся на фоне регулярных ракетных запусков КНДР.

В учениях задействована ударная группа авианосца США «Рональд Рейган», крейсеры и эсминцы, оборудованные системами раннего обнаружения ракетной атаки, сообщает южнокорейское информационное агентство «Ренхап».

«Условные сценарии пусков северокорейских ракет сосредоточены на обнаружении, отслеживании и перехвате их на основе обмена информации о цели», - приводит агентство данные южнокорейских военных.

На прошлой неделе Вашингтон, Сеул и Токио также провели противолодочные учения в водах Японского моря.

Пхеньян осуществляет ракетные пуски баллистических ракет с конца сентября. Так северокорейские власти отреагировали на отказ США прекратить совместные с их южными соседями учения. Последний пуск баллистических ракет был проведен накануне, как раз в ходе заседания Совета Безопасности ООН по этой теме.

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