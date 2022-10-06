В стране и мире Вашингтон, Сеул и Токио ответили на ракетные пуски КНДР совместными учениями Ян Брацкий Сценарий учений предполагает отслеживание северокорейских ракетных пусков и совместное реагирование на них. © Фото: US Navy, Globallookpress Читайте нас на: Вооруженные силы США, Японии и Южной Кореи приступили к совместным учениям в акватории Японского моря. Масштабные маневры проводятся на фоне регулярных ракетных запусков КНДР. В учениях задействована ударная группа авианосца США «Рональд Рейган», крейсеры и эсминцы, оборудованные системами раннего обнаружения ракетной атаки, сообщает южнокорейское информационное агентство «Ренхап». «Условные сценарии пусков северокорейских ракет сосредоточены на обнаружении, отслеживании и перехвате их на основе обмена информации о цели», - приводит агентство данные южнокорейских военных. На прошлой неделе Вашингтон, Сеул и Токио также провели противолодочные учения в водах Японского моря. Пхеньян осуществляет ракетные пуски баллистических ракет с конца сентября. Так северокорейские власти отреагировали на отказ США прекратить совместные с их южными соседями учения. Последний пуск баллистических ракет был проведен накануне, как раз в ходе заседания Совета Безопасности ООН по этой теме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика