Песков: Путин и Эрдоган долго говорили с глазу на глаз

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган долго разговаривали с глазу на глаз.

Их встреча продлилась около полутора часов. Напомним, в столице Казахстана проходят саммиты СВМДА (Совещания по мерам доверия в Азии) и СНГ.

«Да, достаточно долго говорили тет-а-тет», - рассказал Песков РИА Новости.

Немногим ранее глава России выступил с идеей, что турецкий газовый хаб мог бы быть не только площадкой поставок, но и определения цены. Он добавил, что вопрос ценообразования очень важный.

До этого Владимир Путин предложил утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря переместить и в регион Черного моря. Он добавил, что таким образом «сделать основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы».