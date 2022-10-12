Путин: утраченный объем транзита на «Северных потоках» РФ могла бы переместить в регион Черного моря

При этом российский лидер подчеркнул, что РФ намерена разместить свой газ на мировых рынках.

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Президент России Владимир Путин в рамках форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что утраченный объем транзита голубого топлива на газопроводах «Северных потоках» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. При этом российский лидер подчеркнул, что РФ намерена разместить свой газ на мировых рынках.

«Утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», - указал глава государства.

Кроме того, президент указал, что ряд участников энергорынка уничтожают инфраструктуру конкурентов и ведут подрывную деятельность.

Напомним, на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий.

