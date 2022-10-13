В МО РФ заявили об отражении украинских попыток наступления на трех направлениях

В результате неудачных попыток наступления Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике, уточнили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские военные отразили попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском, Краснолиманском, Николаево-Криворожском направлениях, сообщил на брифинге 13 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены», - сказал он.

Представитель российского военного ведомства перечислил потери Вооруженных сил Украины в живой силе и военной технике. Потери противника на Купянском направлении превышают 50 человек личного состава, уничтожены три украинских танка, четыре БМП и семь единиц автомобильной техники.

Непросто пришлось противнику на Краснолиманском направлении. Две батальонные тактические группы попытались форсировать реку Жеребец с целью взять Стельмаховку и Розовку в ЛНР, но потерпели неудачу. В результате украинские войска потеряли около 60 своих бойцов, были уничтожены два танка, пять БМП, два пикапа.

Представитель российского военного ведомства рассказал и о неудачном наступлении ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. ВС РФ отразили все атаки, уничтожив более 110 украинских военнослужащих, 21 боевую бронированную машину и 12 специальных автомобилей.

Также в новой сводке о проведении спецоперации на Украине говорится и об уничтожении украинских МиГ-29 и Су-27 в Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе попыток вражеских атак в Херсонской области. Российские десантники разгромили бронетехнику противника с помощью противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В описании к видео было сказано, что противник потерял четыре танка, пять БМП и более 20 своих бойцов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов