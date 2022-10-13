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В МО РФ заявили об уничтожении украинских истребителей МиГ-29 и Су-27

14:22 13.10.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеский МиГ-29 был уничтожен в Днепропетровской области, а Су-27 - в Полтавской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили об уничтожении двух украинских истребителей - Миг-29 и Су-27. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

По его словам, украинский МиГ-29 был уничтожен истребительной авиацией ВКС России. Это произошло в районе населенного пункта Червоный Запорожец в Днепропетровской области. А вражеский Су-27 был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области. 

Российские зенитчики уничтожили и 12 украинских беспилотников. Они сделали это в районах населенных пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка в ДНР, Владимировка в ЛНР, Таврийское, Кисилевка, Томарино, Чайкино в Херсонской области. 

Кроме этого, как отметил Конашенков, ПВО за сутки сбили и 16 украинских снарядов РСЗО. Они принадлежали системам HIMARS производства США, а также системам «Ольха». Все эти снаряды были уничтожены в воздухе в районах населенных пунктов Троицкое (ЛНР), Чернобаевка, Корсунка, Новорайск, Каховка, Антоновка, Новая Каховка (Херсонская область). 

Уничтожению подверглись и 10 противорадиолокационных ракет HARM производства США. Это случилось в районах населенных пунктов Гусельское на территории ДНР и Новая Каховка в Херсонской области. 

Игорь Конашенков подвел и суточные результаты ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены четыре украинских пункта управления, 52 артиллерийских подразделения, а также живая сила и военная техника в 164 районах. 

Удалось уничтожить пять вражеских складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. Они находились в районах населенных пунктов Васюковка (ДНР), Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка (Запорожская область), Солончаки (Николаевская область). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства назвал актуальные потери украинской военной техники с начала специальной военной операции. Уничтожены 321 самолет, 161 вертолет, 2 211 беспилотников, 380 ЗРК, 5 720 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин РСЗО, 3 467 орудий и минометов, а также 6 529 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил об отражении украинских попыток наступления на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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