МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе попыток вражеских атак под Херсоном
Российские десантники сорвали атаку противника в Херсонской области, разгромив бронетехнику и уничтожив военнослужащих ВСУ с помощью противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С».
Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует видеоролик, где на кадрах, снятых с помощью беспилотника, можно увидеть уничтожение украинской бронетехники.
Как уточняет российское военное ведомство, танки и БМП противника на большой скорости атаковали позиции подразделений ВДВ России с целью проведения разведки и прорыва обороны.
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в живой силе и военной технике в ходе этого боя. Были уничтожены четыре украинских танка, пять БМП и более 20 военнослужащих. Уточняется, что убегающие с поля боя боевики бросили раненых и погибших.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов