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МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе попыток вражеских атак под Херсоном

11:02 13.10.2022
Подразделения ВДВ противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 украинских военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские десантники сорвали атаку противника в Херсонской области, разгромив бронетехнику и уничтожив военнослужащих ВСУ с помощью противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С».

Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует видеоролик, где на кадрах, снятых с помощью беспилотника, можно увидеть уничтожение украинской бронетехники.

Как уточняет российское военное ведомство, танки и БМП противника на большой скорости атаковали позиции подразделений ВДВ России с целью проведения разведки и прорыва обороны.

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в живой силе и военной технике в ходе этого боя. Были уничтожены четыре украинских танка, пять БМП и более 20 военнослужащих. Уточняется, что убегающие с поля боя боевики бросили раненых и погибших.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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