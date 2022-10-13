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Очевидцы опубликовали кадры с места падения украинского самолета под Полтавой

Алексей Курильченко
14:19 13.10.2022
По данным местных властей, в регионе упали два самолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: telegram
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В Полтавской области сегодня, 13 октября, местные жители обнаружили обломки украинского самолета. По данным главы областной администрации Дмитрия Лунина, в регионе рухнули два воздушных судна. Об этом он сообщил в эфире украинского Пятого канала.

На кадрах видны обломки самолетов. На них четко видна украинская символика. По данным местных властей, никто из мирных жителей в результате крушений не пострадал.

Министерство обороны России сообщило, что в Полтавской области был сбит Су-27 воздушных сил Украины.

Ранее командование военно-воздушных сил Украины сообщило, что вечером 12 октября под Винницей разбился украинский истребитель. Отмечается, что пилот успешно катапультировался, однако в ведомстве не раскрыли, с чем связан инцидент.

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