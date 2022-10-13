Командование ВВС Украины сообщило о крушении украинского истребителя под Винницей

Пилот успешно катапультировался, однако в командовании не уточнили, с чем связан инцидент.

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Командование военно-воздушных сил Украины сообщило, что вечером 12 октября под Винницей разбился украинский истребитель. Отмечается, что пилот успешно катапультировался, однако в ведомстве не раскрыли, с чем связан инцидент.

«Двенадцатого октября около 21.00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил. Летчик успешно катапультировался», - приводит РИА Новости сообщение командования.

Представители командования также добавили, что пилот «начал терять управление по неустановленным техническим причинам».

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