Путин пожелал эмиру Катара успешного проведения чемпионата мира по футболу

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане пожелал успехов в проведении чемпионата мира по футболу в стране. Российский лидер отметил, что Москва готова поделиться собственным опытом в проведении спортивного события.

«Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете, мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить. И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», - сказал российский лидер.

Напомним, Россия проводила чемпионат мира по футболу в 2018 году. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии.