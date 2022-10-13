Переговоры Путина и Эрдогана начались в Астане

Встреча началась на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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В Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии начались переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Встреча президента Эрдогана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным началась», - цитирует ТАСС сообщение канцелярии.

Ранее Путин встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Российский лидер пожелал коллеге успешного проведения чемпионата мира по футболу.

VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии открылся в столице Казахстана в четверг, 13 октября. В рамках мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества и ключевые приоритеты деятельности организации. В общей сложности в саммите примут участие около 50 делегаций.