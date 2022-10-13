В Швейцарии осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову
Крест высотой в 12 метров был высечен в скале в конце XIX века в память о переходе Суворова через Альпы - на его месте в 1799 году находилась ставка полководца. Клочок земли, на котором находится памятник, принадлежит России.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Швейцарии осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову. Об этом «Звезде» сообщил источник в русскоязычной общине этой страны.
Крест высотой в 12 метров был высечен в скале в конце XIX века в память о переходе Суворова через Альпы - на его месте в 1799 году находилась ставка полководца. Клочок земли, на котором находится памятник, принадлежит России.
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