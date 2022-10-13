В Швейцарии осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову

© ТРК ВС РФ «Звезда»

Источник «Звезды» заявил, что нарисованные (причем криво) неизвестными свастики обязательно будут отмыты, как это уже было сделано членами русской общины в мае, когда злоумышленники осквернили памятник желтой и синей краской.

Ранее сообщалось, что жителям Швейцарии запретили перегревать квартиры под угрозой штрафа и тюрьмы.