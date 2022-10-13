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В Швейцарии осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову

Тимур Шерзад
13:25 13.10.2022
Крест высотой в 12 метров был высечен в скале в конце XIX века в память о переходе Суворова через Альпы - на его месте в 1799 году находилась ставка полководца. Клочок земли, на котором находится памятник, принадлежит России. 
В Швейцарии осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Швейцарии осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову. Об этом «Звезде» сообщил источник в русскоязычной общине этой страны. 

Крест высотой в 12 метров был высечен в скале в конце XIX века в память о переходе Суворова через Альпы - на его месте в 1799 году находилась ставка полководца. Клочок земли, на котором находится памятник, принадлежит России. 

© ТРК ВС РФ «Звезда»

Источник «Звезды» заявил, что нарисованные (причем криво) неизвестными свастики обязательно будут отмыты, как это уже было сделано членами русской общины в мае, когда злоумышленники осквернили памятник желтой и синей краской. 

Ранее сообщалось, что жителям Швейцарии запретили перегревать квартиры под угрозой штрафа и тюрьмы.

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