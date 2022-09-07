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Жителей Швейцарии будут наказывать за слишком теплый воздух в домах и квартирах. Об этом предупредил пресс-секретарь департамента экономики Маркус Спурндли.

С его слов, в условиях дефицита газа, температура в помещениях не должна превышать 19 градусов. В противном случае домовладельцам грозит штраф и до трех лет тюрьмы.

«Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию», - приводит его слова газета Blick.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что к масштабному энергетическому кризису привели антироссийские санкции коллективного Запада. В условиях энергодефицита, грядущая зима может стать суровым испытанием для ЕС. Уже сейчас стоимость коммунальных платежей для частных лиц и бизнеса кратно выросла.