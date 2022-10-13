Путин прибыл в Астану на саммиты СВМДА и «Россия-Центральная Азия»

В частности, у российского лидера запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану, где он примет участие в трех международных мероприятиях, в числе которых шестой Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседание Совета глав государств СНГ и Саммит «Россия-Центральная Азия».

Вместе с тем у российского лидера запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, среди которых переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что Эрдоган может коснуться темы посредничества Анкары в разрешении кризиса на Украине.

Кроме того, Путин должен встретиться с лидерами Киргизии и Таджикистана, основной вопрос для обсуждения на данных трехсторонних переговорах - урегулирование проблемы на таджикско-киргизской границе политико-дипломатическим путем. Ожидаются встречи и с эмиром Катара, главой Палестины, а также президентом Азербайджана.

Ранее президент России выступил на открытии форума «Российская энергетическая неделя». В частности, он заявил, что острый кризис, который переживает сегодня мировая энергетика, - результат недальновидной политики отдельных западных стран.