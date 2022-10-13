СК сообщил, что свыше 400 боевиков «Азова»* доставили с конца сентября в разные СИЗО России

Следователи во взаимодействии с ФСБ и ФСИН проводят с ними оперативно-разыскные мероприятия.

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Свыше 400 боевиков «Азова»* доставили с конца сентября в разные изоляторы Российской Федерации, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мелитополе.

«В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка "Азов"* (организация запрещена на территории России Верховным судом РФ), которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В сообщении также говорится, что следователи во взаимодействии с Федеральной службой безопасности России и ФСИН проводят с ними оперативно-разыскные мероприятия.

«В результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований», - подчеркнули в СК РФ.

Ранее глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска Харьковской области. В СК России заявили, что видео с расправой над жителями города было снято в момент нахождения Купянска под контролем Вооруженных сил Украины.

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что будет расследовано преступление, предположительно совершенное в Купянске. О нем стало известно из видео, которое опубликовал экс-командир «Азова»* с подписью «Расплата будет», на котором тела умерших людей сбрасывают в яму.

* «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.