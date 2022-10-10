Медведев рассказал, как РФ ответит на преступления боевиков Киева в Купянске

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Международных последствий в адрес Украины за бесчеловечные действия боевиков, сражающихся с ее стороны в СВО, не будет. Такое мнение выразил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил, что ни одна из существующих сегодня международных организаций не справится с подобной миссией.

«Повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран», - высказался он в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон, опубликованной в ее Telegram-канале.

Тем не менее, в России подобное не останется без внимания. В частности, по словам Медведева, будет расследовано преступление, предположительно совершенное в Купянске. О нем стало известно из видео, опубликованного экс-командиром «Азова»* с подписью «Расплата будет», на котором тела умерших людей сбрасываются в яму.

Как заявил госслужащий, на его взгляд реакция РФ, которая последует в ответ на это беззаконие, должна ориентироваться на международное право в самую последнюю очередь.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ