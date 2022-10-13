Лавров: Запад использовал террор и шантаж, заставив страны голосовать против РФ на ГА ООН

По словам российского дипломата, США лгут о том, что никого не принуждают голосовать против России.

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Коллективный Запад использовал методы дипломатического террора и шантажа для того, чтобы заставить страны голосовать за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам... Только таким неприкрытым шантажом, такими угрозами удалось обеспечить результат. Мы все прекрасно понимаем, и заявление американцев, что "они никого не уговаривают, все сами голосуют", - это ложь. И они тоже об этом знают», - заявил Лавров в эфире Первого канала.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признает референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В документе говорится о поддержке ООН «суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины» в признанных на международном уровне границах. За принятие резолюции проголосовали 143 государства, 35 воздержались. Пять стран проголосовали против: Российская Федерация, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.