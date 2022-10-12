ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы на освобожденных территориях. В ней организация призывает все страны не признавать изменение статуса ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Также в резолюции Москву осуждают за «попытку аннексии» территорий. В тексте документа говорится о поддержке организацией «суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины» в признанных на международном уровне границах.
Резолюция не признает и присоединение четырех регионов к РФ.
За принятие резолюции проголосовали 143 страны, воздержались 35. Пять стран голосовали против: Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Представитель РФ при организации рассказал, что российская сторона предлагала тайное голосование, однако в ООН не приняли эту идею.