ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Антироссийская резолюция, принятая Генассамблеей, призывает все страны не признавать референдумы на освобожденных территориях, изменение их статуса и присоединение их к РФ.

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Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы на освобожденных территориях. В ней организация призывает все страны не признавать изменение статуса ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также в резолюции Москву осуждают за «попытку аннексии» территорий. В тексте документа говорится о поддержке организацией «суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины» в признанных на международном уровне границах.

Резолюция не признает и присоединение четырех регионов к РФ.

За принятие резолюции проголосовали 143 страны, воздержались 35. Пять стран голосовали против: Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Представитель РФ при организации рассказал, что российская сторона предлагала тайное голосование, однако в ООН не приняли эту идею.