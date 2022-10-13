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В Армении возбуждено уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту

Алексей Курильченко
11:24 13.10.2022
По данным ведомства, за рулем грузовика, который доставил взрывчатку на мост, находился гражданин Армении.
В Армении возбуждено уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело по факту пособничества осуществлению теракта на Крымском мосту. По данным ведомства, за рулем грузовика, перевозившего взрывчатку, находился гражданин Армении.

«В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному согласию, а также подделкой документов», - говорится в сообщении на сайте СНБ РА.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России установили, что организатором взрыва, в частности, стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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