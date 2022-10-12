Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе

Бомба, спрятанная в рулонах с пленкой, была отправлена из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

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В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста было отправлено из порта Одессы еще в начале августа. Бомба была отправлена из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

«Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту 02.08.2022 между ООО "Транслогистик УА" (г. Киев) и Baltex Capital S.A. (г. Русе)», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ФСБ указали, что «контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем"». Мужчина применял для координации действий как приобретенный в интернете виртуальный анонимный номер, так и зарегистрированный на жителя украинского города Кременчуг.

Напомним, ФСБ и СК России установили организатора теракта на Крымском мосту. Им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.