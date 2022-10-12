Власти Николаевской области сообщили о взрывах в регионе

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Утром в Николаевской области Украины слышны взрывы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

По словам украинского политика, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее глава Львовской администрации Максим Козицкий сообщил, что был нанесен ракетный удар по украинской инфраструктуре. Согласно его словам, были уничтожены две электроподстанции области.

До этого, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.