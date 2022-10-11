Во Львовской области ракетами уничтожены две электроподстанции

По электроподстанциям сегодня был нанесен повторный удар.

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В результате ракетного ударов по украинской инфраструктуре в Львовской области были уничтожены две электроподстанции. Об этом сообщил глава львовской администрации Максим Козицкий.

«В Львовской области российские ракеты повторно попали в две электроподстанции, которые подверглись обстрелам вчера. Они полностью уничтожены», - сообщил Козицкий Telegram-каналу «Суспильне».

Ранее глава Винницкой администрации сообщил, что в результате ракетного удара были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Вчера, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинской инфраструктуре. Он отметил, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Президент констатировал, что оставлять без ответа преступления подобного рода просто невозможно.