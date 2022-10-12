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Генетики выяснили, как грибы и животные отделились друг от друга в ходе эволюции

Елизавета Потейчук
06:39 12.10.2022
Исследователи изучили основные пути генетических трансформаций обоих царств, что позволило выявить траектории расхождения генома грибов и животных.
Генетики выяснили, как грибы и животные отделились друг от друга в ходе эволюции
© Фото: Nikolay Gyngazov Russian Look Globallookpress
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Ученые Тюменского государственного университета в составе международного научного коллектива проследили за развитием эволюционных линий современных грибов и животных, начиная от общего предка. Специалисты отметили, что данное исследование, помимо рассмотрения одного из ключевых эпизодов эволюции жизни, может поспособствовать эффективному лечению рака.

Невзирая на существенные различия между царствами грибов и животных, по словам ученых, их общий предок обитал на Земле порядка миллиарда лет назад. Так, согласно материалу журнала Nature, исследователи изучили основные пути генетических трансформаций обоих царств, что позволило выявить траектории расхождения генома грибов и животных.

Чтобы осуществить задуманное, ученые открыли ряд ранее неизвестных видов современных простейших одноклеточных, которые оказались наиболее генетически подходящими общему предку животных и грибов. Генетики указали, что расшифровка генома проводилась с помощью технологии высокопроизводительного секвенирования ДНК.

«Генетические различия между животными и грибами могут быть обусловлены тем, что либо обе, либо только одна из групп претерпели существенные изменения после отделения от последнего общего одноклеточного предка. Наши данные показывают, что животные претерпели более широкую дифференциацию функций генов, чем грибы, при этом содержание генов грибов более сходно с геномом одноклеточных предков», - рассказал главный научный сотрудник ИБВВ РАН, заведующий лабораторией AquaBioSafe ТюмГУ Денис Тихоненков.

Так, линия одноклеточных предков, которая вела к животным, стремительно начала накапливать гены, что позволило получить многоклеточное строение. Затем геном предков животных активно накапливал функциональное разнообразие. Тем временем линия, ведущая к грибам, наоборот, терпела большие потери, вследствие чего содержание их генов оставалось относительно постоянным. Согласно исследованию, предки грибов обладали активным обменом веществ, благодаря чему им удавалось адаптироваться ко множеству сред обитания.

Напомним, 3 октября шведскому ученому Сванте Паабо присудили Нобелевскую премию по медицине за изучение генетических основ эволюции человека.

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