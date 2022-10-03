Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение генетических основ эволюции человека

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Шведскому ученому Сванте Паабо присудили Нобелевскую премию по медицине за изучение генетических основ эволюции человека. Об этом сегодня объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

«Благодаря своим новаторским исследованиям Сванте Паабо совершил, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современных людей», — отмечается в пресс-релизе.

Также Паабо обнаружил, что передача генов от вымерших гоминидов к homo sapiens произошла после их миграции из Африки 70 тысяч лет назад. У современного человека эти гены определяют, как иммунная система реагирует на инфекции. Исследования шведского биолога породили совершенно новую научную дисциплину - палеогеномику.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование рецепторов температуры и осязания. Ее получили ученый Калифорнийского университета Дэвид Джулиус и сотрудник Медицинского института Говарда Хьюза Ардем Патапутян.