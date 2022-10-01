Всемирный банк выделит Украине дополнительные $530 млн

Уточняется, что данная сумма якобы будет направлена на необходимые государственные услуги, в том числе пенсии, здравоохранение и образование.

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Всемирный банк готов выделить украинским властям 530 миллионов долларов в рамках дополнительной финансовой помощи. Отмечено, что данная сумма уже одобрена руководством организации. Об этом сообщила вице-президент Анна Бьерде.

«Сегодня руководство Всемирного банка одобрило 530 миллионов долларов дополнительного финансирования для Украины», - приводит ее слова РИА Новости.

Сообщается, что якобы данная сумма денег будет направлена на необходимые государственные услуги, в том числе пенсии, здравоохранение и образование.

Немногим ранее американский президент Джо Байден подписал указ, позволяющий направить Киеву 12,4 миллионов долларов. До этого данную инициативу одобрил Конгресс США.