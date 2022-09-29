Сенат США одобрил законопроект, включающий $12,4 млрд новой помощи Украине

Инициативу поддержали свыше 60 законодателей, этого достаточно для ее утверждения.

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Сенат американского Конгресса большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования правительства США вплоть до 16 декабря 2022 года, включающий выделение 12,4 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Трансляция заседания велась телеканалом C-SPAN.

Инициативу поддержали свыше 60 законодателей, этого достаточно для ее утверждения.

Законопроект, включающий временное финансирование программ правительства, должен быть одобрен Конгрессом до конца текущей рабочей недели, как сообщает РИА Новости. В обратном случае произойдет шатдаун - приостановка работы ряда федеральных ведомств.

Согласно процессу принятия законопроекта в США, вслед за голосованием в Сенате документ поступит на рассмотрение в Палату представителей американского Конгресса. В случае одобрения документа обеими палатами парламента - законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект нацелен на выделение 12,4 миллиардов помощи Украине, что включает экономическую поддержку для поддержания работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и далее по списку.

Ранее Соединенные Штаты выделили Киеву новый транш военной помощи на 1,1 миллиард долларов. В очередной пакет военной поддержки вооруженных сил Украины вошли также ракетные системы залпового огня HIMARS.