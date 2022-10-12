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Стрельба, разведка и управление дронами: чему учат мобилизованных в тылу СВО

05:02 12.10.2022
В тыловой зоне спецоперации вовсю идет подготовка мобилизованных, в рамках которой бойцов учат управлению дронами, ведению поисково-разведывательных действий и корректировке огня.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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МО РФ опубликовало кадры проведения занятий по вождению и подготовке расчетов беспилотных летательных аппаратов из числа мобилизованных граждан, прибывших в тыловую зону СВО. На видео бойцы отрабатывают элементы тактической подготовки, военно-медицинской подготовки, а также навыки ведения наступления и обороны.  

Сформированные расчеты БПЛА обучают управлению беспилотниками, ведению разведки и корректировке артиллерийского огня.

«Объясняют преимущества тактики, за счет которой можно вычислять противника, следовательно мы можем узнать их позиции, где они находятся», - рассказывает Шамиль, мобилизованный оператор БПЛА.

Однако, отмечает Шамиль, противник «тоже не дурак», он может обнаружить беспилотник. Основная задача боевых расчетов, работающих с дронами - обеспечивать скрытность.

Также механики-водители в процессе обучения восстанавливают навыки по вождению гусеничной и колесной техники на полевом автодроме.

Все больше мобилизованных, прошедших индивидуальную подготовку, направляются в тыл зоны проведения специальной военной операции. Так, недавно военнослужащие Ставрополья и Ульяновской области отправились проходить курс боевого слаживания в составе взводов и рот.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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