Мобилизованные из Ульяновска отправились на полигоны ЮВО для продолжения подготовки: видео
На полигонах юга России они будут выполнять боевые стрельбы из автоматов, гранатометов и пулеметов, учиться перемещаться на поле боя, использовать БПЛА и применять противотанковые средства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из Ульяновской области отправились на полигоны и в учебные центры Южного военного округа, где они продолжат боевую подготовку. Минобороны РФ показало кадры их отправки на юг России.