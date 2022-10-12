Мобилизованные из Ульяновска отправились на полигоны ЮВО для продолжения подготовки: видео

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На занятиях мобилизованные выполнят боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7. Помимо этого, будут проведены учебные мероприятия по перемещению бойцов на поле боя, применению противотанковых средств, использованию БПЛА для корректировки огня.

Расчеты командно-штабных машин, радиорелейных станций и аппаратных станций спутниковой связи будут учиться развертыванию техники в условиях, приближенных к боевым. Закончится курс подготовки проведением мероприятий боевого слаживания в составе подразделений.