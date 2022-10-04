МО РФ публикует кадры отправки мобилизованных из Ставрополья на дополнительную подготовку

Военнослужащие прошли обучение по программе индивидуальной подготовки на полигонах в регионе призыва, теперь им предстоит пройти подготовку в составе взводов, рот (батарей).

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры отправки мобилизованных из Ставрополя на дополнительную подготовку. Мужчины выстраиваются в несколько рядов, затем их благословляет православный священник, после чего автобусы с мобилизованными уезжают под марш «Прощание славянки».

С военнослужащими уже провели индивидуальную подготовку в их регионе, теперь они пройдут курс боевого слаживания в соответствии с военно-учетными специальностями, подготовку в составе взводов, рот (батарей).

Военнослужащие освоят боевую технику и вооружение, отработают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП и БТР.

Напомним, утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для выполнения задач спецоперации на Украине. Со всей страны планируется призвать 300 тысяч военнообязанных.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов