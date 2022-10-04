Армия Армия Армия

МО РФ публикует кадры отправки мобилизованных из Ставрополья на дополнительную подготовку

10:51 04.10.2022
Военнослужащие прошли обучение по программе индивидуальной подготовки на полигонах в регионе призыва, теперь им предстоит пройти подготовку в составе взводов, рот (батарей).
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны РФ публикует кадры отправки мобилизованных из Ставрополя на дополнительную подготовку. Мужчины выстраиваются в несколько рядов, затем их благословляет православный священник, после чего автобусы с мобилизованными уезжают под марш «Прощание славянки».

С военнослужащими уже провели индивидуальную подготовку в их регионе, теперь они пройдут курс боевого слаживания в соответствии с военно-учетными специальностями, подготовку в составе взводов, рот (батарей).

Военнослужащие освоят боевую технику и вооружение, отработают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП и БТР.

Напомним, утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для выполнения задач спецоперации на Украине. Со всей страны планируется призвать 300 тысяч военнообязанных.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:51 Армия
Видео
МО РФ публикует кадры отправки мобилизованных из Ставрополья на дополнительную подготовку
09:53 В стране и мире
В Минобороны Японии назвали пуск ракеты КНДР самым продолжительным в истории
09:52 В стране и мире
В МИД заявили, что изучение украинского языка в новых регионах РФ не запретят
07:51 В стране и мире
Маска пригласили посетить Крым после его слов о референдумах
18:33 В стране и мире
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» закрыл фестиваль российского кино в Белграде
Популярное
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.