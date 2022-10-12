Небензя: резолюция ГА ООН по Украине может подорвать усилия по урегулированию

ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы на освобожденных территориях и призывающую все страны поддерживать «суверенитет» Украины.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции ГА ООН, не признающей референдумы на освобожденных территориях, может стать препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что этот проект - порождение двойных стандартов Запада.

«В Генассамблее сегодня, однако, представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором игнорируются не только все эти факты, но и содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины», - передает его слова ТАСС.

Несмотря на все заявления российской стороны, проект все же был принят. В тексте резолюции все страны призывают не признавать новый статус освобожденных территорий, проведение референдумов и присоединение к РФ Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.