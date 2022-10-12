Небензя: резолюция ГА ООН по Украине может подорвать усилия по урегулированию
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции ГА ООН, не признающей референдумы на освобожденных территориях, может стать препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что этот проект - порождение двойных стандартов Запада.
«В Генассамблее сегодня, однако, представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором игнорируются не только все эти факты, но и содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины», - передает его слова ТАСС.
Несмотря на все заявления российской стороны, проект все же был принят. В тексте резолюции все страны призывают не признавать новый статус освобожденных территорий, проведение референдумов и присоединение к РФ Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.