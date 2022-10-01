В стране и мире В стране и мире В стране и мире

WP: странное поведение Байдена на публике может помешать его переизбиранию

Игнат Далакян
22:13 01.10.2022
Газета отмечает, что чем чаще президент США появляется перед публикой, тем большее он вызывает беспокойство у избирателей по поводу своего возраста.
WP: странное поведение Байдена на публике может помешать его переизбиранию
© Фото: Yuri Gripas Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Странное поведение американского президента Джо Байдена, связанное с его возрастом, может помешать его переизбранию, если он будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. Об этом пишет газета Washington Post.

Как передает РИА Новости материал газеты, чем чаще президент США появляется перед публикой, тем большее он вызывает беспокойство у избирателей по поводу своего возраста. В частности, автор статьи вспоминает мероприятие в Белом доме, на котором Джо Байден искал среди присутствующих погибшего месяц назад члена американского конгресса Джеки Валорски. Тогда американский президент обратился к умершей конгрессвумен во время своего выступления.

Издание отмечает, что пандемия COVID-19 в 2020 году избавила Байдена от необходимости постоянно появляться на публике в рамках предвыборной кампании. Однако на этот раз, если он будет баллотироваться в президенты, ему придется часто выступать публично, что значительно уменьшает его шансы на переизбрание.

«Вне зависимости от того, выдвинут ли республиканцы кандидатуру (бывшего президента Дональда - прим. ред.) Трампа или кого-то еще, оппонент Байдена будет в своей предвыборной кампании подогревать энтузиазм избирателей и доказывать, что у него хватит стойкости для этой работы. Если Байден не последует его примеру, он уступит ему преимущество» , - пишет автор статьи.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиардов долларов. Согласно тексту документа, данный закон включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:10 В стране и мире
Welt: глава Минобороны ФРГ прибыла в Одессу и обещала поставки ПВО IRIS-T SLM
21:28 Спорт
РИА Новости: фигуристка Трусова ушла от тренера Тутберидзе к Соколовской
20:09 В стране и мире
Росавиация: неизбрание России в совет ИКАО не повлияет на международные полеты из РФ
16:55 Армия
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
15:11 Армия
Видео
Шойгу заявил, что студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не будут призывать во время частичной мобилизации
Популярное
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Видео
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожены цеха по сборке ракет к комплексам «Гром-2» и «Точка-У» в районе Днепропетровска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.