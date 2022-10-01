WP: странное поведение Байдена на публике может помешать его переизбиранию

Газета отмечает, что чем чаще президент США появляется перед публикой, тем большее он вызывает беспокойство у избирателей по поводу своего возраста.

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Странное поведение американского президента Джо Байдена, связанное с его возрастом, может помешать его переизбранию, если он будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. Об этом пишет газета Washington Post.

Как передает РИА Новости материал газеты, чем чаще президент США появляется перед публикой, тем большее он вызывает беспокойство у избирателей по поводу своего возраста. В частности, автор статьи вспоминает мероприятие в Белом доме, на котором Джо Байден искал среди присутствующих погибшего месяц назад члена американского конгресса Джеки Валорски. Тогда американский президент обратился к умершей конгрессвумен во время своего выступления.

Издание отмечает, что пандемия COVID-19 в 2020 году избавила Байдена от необходимости постоянно появляться на публике в рамках предвыборной кампании. Однако на этот раз, если он будет баллотироваться в президенты, ему придется часто выступать публично, что значительно уменьшает его шансы на переизбрание.

«Вне зависимости от того, выдвинут ли республиканцы кандидатуру (бывшего президента Дональда - прим. ред.) Трампа или кого-то еще, оппонент Байдена будет в своей предвыборной кампании подогревать энтузиазм избирателей и доказывать, что у него хватит стойкости для этой работы. Если Байден не последует его примеру, он уступит ему преимущество» , - пишет автор статьи.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиардов долларов. Согласно тексту документа, данный закон включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию на Украине.