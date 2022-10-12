С заботой о собственных запасах: получит ли Украина новое вооружение от Запада

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ukraine Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Крепкое рукопожатие, затем объятия. Так украинский министр обороны Алексей Резников широко улыбается главе Пентагона. Он прибыл в Европу, точнее в Брюссель, в качестве участника контактной группы по Украине. Его задача - продолжить накануне начатое Зеленским на экстренном саммите G7, то есть выбить еще больше оружия.

В первую очередь речь идет о системах ПВО. О таких комплексах для Украины сообщает глава Бундесвера Кристин Ламбрехт, прибывшая в штаб-квартиру НАТО с идеальной укладкой и в нарядном образе с приподнятым настроением. Но посылка от Германии, полученная этой ночью, оказалась весьма скромной.

«Украина теперь может защитить себя от этих атак с помощью этой системы ПВО. Мы пока отправили одну систему, а в следующем году последуют еще три», - заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

Военный арсенал Германии истощен и, случись война, - его хватит на пару дней, не больше. Об этом пишет автор Military Watch Magazine, ссылаясь на отчет комиссара по обороне немецкого парламента.

Тут же и недавнее заявление Шольца, мол, «отправили все, что у нас было». Поэтому киевские власти получат пока только одну систему противовоздушной обороны IRIS, которую, к слову разрабатывали на основе советских и американских технологий. Получилось что-то среднее. Подтверждений, что система прошла испытания, нет и к тому же она не способна работать в комплексе с украинской техникой.

Подробнее о том, каково мнение российских экспертов о способности быстрой сопряженной работы поступающей радиолокационной информации Украины на зенитно-ракетные комплексы Североатлантического альянса, о том, что вновь передали киевским властям США и Франция и о пополнении запасов НАТО, а также о распределении стран НАТО на восточном фланге - смотрите в репортаже Россины Бодровой.