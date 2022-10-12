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НАТО сосредоточится на поставках Украине ПВО

Алексей Курильченко
12:32 12.10.2022
Йенс Столтенберг также проведет встречу с министром обороны Украины.
НАТО сосредоточится на поставках Украине ПВО
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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Североатлантический альянс сделает акцент на поставка Украине средств противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы проведем встречу с министром обороны Украины Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать поддержку Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны», - заявил Столтенберг перед началом заседаний глав минобороны альянса.

Ранее президент США Джозеф Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Америка продолжит поставлять Киеву все необходимое. В частности, в телефонной беседе глав государств были упомянуты передовые системы ПВО, которые США пообещали и дальше отправлять Киеву.

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