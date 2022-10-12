В стране и мире НАТО сосредоточится на поставках Украине ПВО Алексей Курильченко Йенс Столтенберг также проведет встречу с министром обороны Украины. © Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Североатлантический альянс сделает акцент на поставка Украине средств противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Сегодня мы проведем встречу с министром обороны Украины Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать поддержку Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны», - заявил Столтенберг перед началом заседаний глав минобороны альянса. Ранее президент США Джозеф Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Америка продолжит поставлять Киеву все необходимое. В частности, в телефонной беседе глав государств были упомянуты передовые системы ПВО, которые США пообещали и дальше отправлять Киеву. Экспертное мнение и аналитика