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Global Times: «Большая семерка» подпитывает конфликт на Украине поставками оружия

Анастасия Бобылева
00:50 12.10.2022
Китайская газета пишет, что Запад надеется затянуть конфликт, чтобы истощить Россию.
Global Times: «Большая семерка» подпитывает конфликт на Украине поставками оружия
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
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Страны «Большой семерки» усугубляют ситуацию на Украине, поставляя вооружение Киеву. Об этом пишет китайская газета Global Times, ссылаясь на своих экспертов.

В тексте отмечается, что Запад пытается затянуть конфликт, чтобы истощить Россию. По мнению китайских экспертов, именно США и их союзники виноваты в росте напряженности на международной арене.

Научный сотрудник Восточно-Китайского педагогического университета подчеркивает, что Европа полностью зависит от Вашингтона и не может принимать решения самостоятельно, основываясь на своих интересах. Поэтому участники G7 на последней встрече приняли решение продолжить вести политику антироссийских санкций и поддержки Украины.

Впрочем, стоит ли воспринимать всерьез заявления о поддержке Киева, неизвестно. Несмотря на то, что на встрече прозвучали заявления о «глубокой обеспокоенности» ситуацией, а также на то, что страны еще раз подтвердили свое осуждение действий РФ, реальных мер помощи Украине не обсуждалось.

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